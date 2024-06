La letteratura spiegata in 90 minuti. Il viaggio comico attraverso i libri

Cosa hanno in comune libri come Harry Potter, Huckleberry Finn, l’Odissea, La Divina Commedia, Orgoglio e pregiudizio, I promessi sposi, La Bibbia? Apparentemente nulla visto che appartengono a epoche e generi diversi ma è possibile condensarli in maniera improvvisata e farne uno strepitoso riassunto in… un’ora e mezzo. Tanto durerà, infatti, lo spettacolo in scena stasera alle 21.30 alla Corte delle sculture (polo Campolmi), luogo privilegiato e cornice affascinante che al calar del sole torna a essere fra le location della rassegna "Prato Estate" organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune.

"Tutti i libri del mondo, o quasi, in 90 minuti", con gli attori Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’Innocenti, vede il ritorno de La Macchina del Suono con un nuovo lavoro teatrale targato Rds (Reduced Shakespeare Company), uno spettacolo pirotecnico durante il quale i tre attori si alterneranno sul palco confrontandosi con il pubblico in un dialogo continuo e irresistibilmente comico, una esilarante corsa sulle montagne russe attraverso una raccolta comicamente compatta della più grande letteratura del mondo.

Una serata che vedrà in scena, come suggerisce il titolo dello spettacolo, oltre 90 libri in 90 minuti: il pretesto è un corso intensivo di letteratura, novanta minuti prima dell’esame di recupero, in cui si deve spiegare tutta la grande letteratura mondiale in pochissimo tempo. Non importa essere dei letterati ad alti livelli per apprezzare questo aggiornamento dei più grandi successi della letteratura, tra cui Huckleberry Finn, l’Odissea, La Divina Commedia, Orgoglio e pregiudizio, La Bibbia, Harry Potter, I promessi sposi e tante pagine che fanno parte della nostra formazione con ricordi spesso indelebili.

Un viaggio grottesco e divertente che crea momenti di gioco e interazione con il pubblico durante il quale riecheggeranno voci in platea come "io l’ho letto!". Risate assicurate! L’ingresso allo spettacolo è libero fino a esaurimento posti.