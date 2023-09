La Lega: "Troppi 5 anni per risanare il Pecci"

"Siamo rimasti esterrefatti e parimenti preoccupati dalle affermazioni del presidente del Cda del Museo Pecci di Prato che chiede almeno cinque anni per risanare le cose", afferma Massimiliano Baldini, consigliere regionale della Lega e responsabile cultura per la Toscana del partito guidato da Salvini. "Il 9 ottobre, lo stesso presidente sarà ascoltato anche nella Commissione controllo del consiglio regionale", ricorda Baldini. Che aggiunge: "Pensare che occorra un periodo così lungo per rimettere in sesto le cose, facendo trasparire di non avere grandi idee per promuovere il Museo, non è certamente un segnale positivo. Molti soldi pubblici sono stati elargiti e temiamo che ne serviranno altrettanti per tenere in piedi questa, purtroppo, vacillante istituzione culturale". Intanto il consigliere comunale Curcio (Lega) ha depositato un’interrogazione sulla cena (del settembre 2019) del sindaco e dei suoi ospiti al Ristorante Myo per sapere se tutti i 12 commensali, allora, hanno cenato a spese della Fondazione ("e dunque della collettività") e a quale titolo.