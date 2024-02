La formazione è una priorità

Anche Pratoallarmi entra nella squdra del Campionato di giornalimso. "Siamo entusiasti di annunciare il nostro sostegno ai giovani attraverso l’iniziativa promossa da La Nazione. Pratoallarmi crede fermamente nell’importanza di incentivare, coinvolgere e assistere i giovani nel loro percorso verso il futuro. Con oltre 40 anni di esperienza nel settore, abbiamo sempre investito nelle nuove generazioni, riconoscendo il loro potenziale e il ruolo cruciale che svolgono nella costruzione del domani - spiega il titolare Alessandro Conti-. La formazione dei giovani è una priorità per Pratoallarmi. Offriamo un percorso mirato di apprendimento e affiancamento efficace per i giovani diplomati, consentendo loro di completare la loro formazione anche in ambito professionale. Questa alta specializzazione ci consente di offrire una vasta gamma di servizi specializzati, tra cui l’installazione di sistemi di sicurezza, impianti di allarme e telecamere di ultima generazione, visibili e gestibili direttamente da smartphone per un controllo continuo e in tempo reale. Inoltre, Pratoallarmi offre servizi di progettazione su misura anche per impianti antincendio, controllo accessi ed antitaccheggio.

Ci adattiamo costantemente alle nuove normative e tecnologie, fornendo anche servizi di noleggio e assistenza su misura 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. La nostra collaborazione decennale con l’Istituto di vigilanza privata Pratopol ci consente di offrire servizi integrati di vigilanza, con una centrale operativa attiva 24 ore su 24 per risposte tempestive e soluzioni efficaci. Il nostro impegno per la massima sicurezza e soddisfazione dei clienti si estende anche alla ricerca di giovani talenti desiderosi di avvicinarsi al mondo del lavoro. Invitiamo tutti i giovani interessati a unirsi a noi e a scoprire le opportunità offerte da un settore gratificante e in continua evoluzione. Siamo qui per voi, pronti ad accogliervi e a guidarvi nel vostro percorso verso un futuro promettente e appagante. La vostra sicurezza e il vostro successo sono la nostra priorità. Siamo ansiosi di incontrarvi e di condividere con voi le nostre conoscenze e le nostre esperienze".