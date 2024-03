La filiera con i sapori del territorio

La filiera Gran Prato celebra il suo decennale. E, con tutti i suoi protagonisti, guarda al futuro. Si tratta di un progetto pilota per sostenere e mantenere sul territorio un’attività agricola efficiente sul piano economico, garantendo qualità ambientale e produttiva. Al progetto partecipano dieci aziende agricole, un mulino, quattordici panifici, trentotto negozi alimentari al dettaglio con tre punti vendita cona, diciannove tra ristoranti, pizzerie agriturismi, un pastificio artigianale e due pasticcerie. L’appuntamento è per domani alle 15, nella sala ovale della Provincia di Prato, in via Ricasoli. Ci sarà un dibattito con tanti protagonisti: al centro del confronto il valore del progetto nato per far crescere la buona economia del territorio.