La Festa del volontariato. Tante presenze a Cafaggio

Non è stato il caldo rovente, né le prime piogge a frenare l’afflusso degli ospiti alla 17° Festa del Volontariato di Cafaggio, che durerà fino al 25 agosto, e la conferma arriva dai numeri che parlano di un successo superiore alle aspettative. Oltre mille le persone, con famiglie, gruppi di amici che hanno affollato i rinnovati spazi all’aperto del Circolo Arci di Cafaggio. "La Festa – spiegano dal circolo - che proseguirà tutte le sere, dalle 19,30 fino a domenica promette un’affluenza importante e chissà se riusciremo a superare i 12mila raggiunti nell’edizione 2023, di ricavato da devolvere fra le associazioni del territorio". La Festa ha visto impegnati una trentina di volontari che hanno rinunciato ad una parte delle ferie per dedicare una fetta importate del loro tempo a questa iniziativa ormai diventata tradizione. Quest’anno un importate segno di riconoscimento per l’impegno, per le finalità è arrivato dal Comune che ha voluto dare, per la prima volta, il patrocinio alla festa. A settembre i volontari che provengono non solo dal circolo Arci di Cafaggio ma anche da realtà e non solo pratesi, si ritroveranno per decidere a quali associazioni del terzo settore verranno consegnati i contributi ottenuti dal ricavato della festa. Al circolo a disposizione altre due iniziative di solidarietà: una raccolta alimentare destinata alla parrocchia di Vicofaro a Pistoia ed un banchino di Libera che illustra i prodotti biologici delle cooperative dei giovani che lavorano nei terreni confiscati alle mafie. Per poter gustare i piatti della festa non occorre prenotare, per informazioni si può telefonare al Circolo Arci di Cafaggio allo 0574-633069.

M. B.