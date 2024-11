La cultura umanistica. In Lazzerini si parla di Aldo Palazzeschi

In Lazzerini oggi pomeriggio alle 15 nuovo incontro su La cultura umanistica, il ciclo organizzato in collaborazione con l’Associazione degli italianisti, un affascinante viaggio nell’immaginario letterario. "Ogni verso che scrivo è un incendio. La poesia di Palazzeschi" è il titolo della confderenza di Simone Magherini, docente di letteratura italiana all’università di Firenze e direttore Centro studi Aldo Palazzeschi. Palazzeschi, poeta e romanziere "straordinario" sfugge a ogni etichetta, ma è tra i protagonisti delle avanguardie europee del Novecento. a sua carriera poetica si distende nell’arco di quasi settant’anni: ha esordito come poeta crepuscolare, aderendo poi al futurismo. Negli anni successivi, si è fatto interprete di un realismo attraversato da una vena ironica e giocosa. Introdurrà la conferenza Beatrice Coppini. L’ingresso è libero. Gli incontri costituiscono occasione di formazione/aggiornamento certificata dall’Adi, riconosciuta dal ministero come agenzia formativa. Prenotazione inviando una mail a: [email protected]