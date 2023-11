La Cap assume. Le posizioni aperte

E’ in cerca di personale Cap Cooperativa. L’azienda opera in Toscana da oltre 75 anni in quattro aree di business (trasporto persone, turismo, manutenzione grandi flotte ed immobiliare) ed è capofila di un gruppo di aziende che operano in sette province toscane. "Al fine di cogliere le diverse opportunità di sviluppo – spiega Cap - siamo in cerca di diverse figure da inserire in organico". Per l’area di Lucca è aperta la selezione per ‘Junior mobility engineer’, che si occuperà, tra l’altro, della costruzione del servizio di trasporto per le aree sotto contratto e dell’analisi dei dati di esercizio, al fine di prevenire situazioni di criticità. Come titolo di studio è richiesta la laurea in ingegneria, preferibilmente dei trasporti, oltre all’abilitazione alla professione. Per i territori di Lucca, Prato e Firenze Cap ricerca cinque autisti per bus da turismo e trasporto pubblico, che siano in possesso di patente D e Cqc. Saranno assunti a tempo indeterminato con contratto autoferrotranvieri, full o part time a seconda delle necessità. Infine, per i territori di Lucca, Massa Carrara, Pisa, Prato e Empoli, l’azienda assume cinque meccanici, con mansioni di meccanici, elettromeccanici e carrozzieri. Titolo di studio: diploma tecnico o scuola professionale. Tra i requisiti: esperienza lavorativa, documentabile, in riparazioni elettromeccaniche e nell’attività di carrozziere di autoveicoli maturata in aziende di autoriparazione o meccaniche, possesso patente di guida di categoria D in corso di validità. Inviare il curriculum a [email protected].