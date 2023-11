La Camerata, finalmente. Il concerto da non perdere

Passeranno questi giorni così difficili. Dopo lo stop all’inizio della stagione di prosa, il Politeama si prepara ad accogliere il concerto inaugurale della Camerata, in programma giovedì alle 21. L’artista che darà il via a questa nuova avventura intitolata "Il Piacere della Scoperta" è Antje Weithaas, un nome di fama internazionale che assumerà il duplice ruolo di violino solista e direttrice dell’orchestra. La sua carriera è un inno al talento e alla passione per la musica. Il concerto è un autentico gioiello del repertorio musicale: l’ouverture da Coriolano di Beethoven, il Concerto in mi minore op. 64 per violino e orchestra di Mendelssohn e la Sinfonia n. 40 in sol minore K. 550 di Mozart. Il programma affidato alla signora Weithaas include tre partiture fra le più celebri del repertorio. Incorniciato dai capolavori di Beethoven e Mozart, il luminoso e amatissimo Concerto in mi minore op. 64 di Mendelssohn torna dopo tanti anni ad essere offerto all’ascolto del pubblico pratese dalle mani di un’interprete di valore assoluto. Formatasi alla prestigiosa Musikhochschule "Hanns Eisler" di Berlino, Antje Weithaas a poco più di vent’anni si aggiudicò il primo premio al Concorso Internazionale "Johann Sebastian Bach" di Lipsia e al "Joseph Joachim" di Hannover. Da allora si è esibita con le orchestre più importanti d’Europa e d’America, collaborando con direttori d’orchestra di fama internazionale. Per dieci anni è stata direttore musicale di un’altra Camerata, quella di Berna, con la quale ha registrato numerosi dischi nei quali figura come solista e direttrice al tempo stesso. Prima del concerto al Ridotto del teatro il consueto Club delle 18.45, la guida all’ascolto tenuta da Alberto Batisti sul programma della serata. A seguire sarà possibile consumare una cena leggera da prenotare allo 0574 603758 o via mail all’indirizzo [email protected] entro mercoledì (costo di 22 euro).

Per ampliare le occasioni di divulgazione musicale oltre a quelle già esistenti, la Camerata ha creato un podcast dedicato a tutti i concerti della stagione 2023-24. In ogni episodio il maestro Alberto Batisti, direttore artistico dell’orchestra, svelerà i segreti e le peculiarità dei concerti in programma. Con passione e competenza, condividerà il cuore pulsante di ciascuna esibizione, illustrando il motivo per cui non si potrà assolutamente mancare l’occasione di essere presenti. Ogni nuovo episodio sarà reso disponibile alcuni giorni prima del concerto, in anteprima per gli iscritti alla newsletter della Camerata, e si potrà ascoltare su Spreaker e Spotify. Il progetto è realizzato in collaborazione con Rete Toscana Classica. Per ascoltare le puntate su Spreaker non è necessario scaricare nessuna applicazione.