La Camerata e i cori in San Domenico

Stasera alle 21 nella chiesa di San Domenico seconda e ultima repolica del concerto che unisce sullo stesso palco la Camerata, i giovani musicisti della Scuola Verdi (gli archi e le percussioni), i cori della città, ovvero il Coro di voci bianche della Verdi, il Coro città di Prato e il Coro Euphonios. Saranno in tutto ben 167 i protagonisti di questo doppio concerto: con la direzione di Jonathan Webb e la voce solista del tenore Mark Milhofer (foto) eseguranno la Cantata Saint Nicolas di Benjamin Britten. Da molti anni la Camerata ha eletto Britten a suo "santo protettore", a partire dall’esperienza dell’Arca di Noè andata in scena sempre in San Domenico, con l’idea di un’orchestra come luogo d’incontro della comunità e strumento di partecipazione. The Song of the Ladder, l’Opera commissionata nel 2023 a John Barber per celebrare i venticinque anni di vita della Camerata, è nata dalla lezione di Britten. La Cantata Saint Nicolas, composta nel 1948 dal musicista britannico per l’anniversario di una scuola, è il suo primo lavoro in cui studenti, musicisti amatoriali e musicisti professionisti sono chiamati a dar vita a un grande affresco musicale animati da un medesimo senso di responsabilità e dalla gioia condivisa di far musica insieme, ciascuno secondo le proprie abilità. Come accadrà anche stasera in San Domenico.