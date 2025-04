La Borsa delle idee in San Domenico

Sabato 10 maggio dalle 11.30 alle 17.30 nel chiostro di san Domenico torna la "Borsa delle idee" per iniziativa dell’associazione SI-PO nata nel 2009 da un gruppo di insegnanti e di persone con ampi interessi culturali, nello stesso momento in cui è stato aperto il "Centro Esami" del Goethe-Institut per Prato e Pistoia che effettua esami di certificazione linguistica per la lingua tedesca applicando il relativo regolamento europeo.

Nei suoi ormai più di dieci anni di attività, sono stati sviluppati percorsi interculturali di scambio fra i paesi di lingua tedesca e Prato, collaborando prevalentemente con le scuole, con varie associazioni ed altri istituti culturali sia tedeschi che italiani. L’obiettivo è la promozione dell’intercultura in un’Europa che offre opportunità d’istruzione e nella società.

Sarà presentata la lingua tedesca come un mondo interessante, stimolante e pieno di occasioni positive, nel lavoro e come arricchimento culturale. Molti gli stand informativi e i laboratori proposti nella giornata aperta alla città. Importante il legame fra Prato e le due città gemellate di Wangen in Germania ed Ebensee in Austria. Grazie proprio a questi legami stretti, molto amichevoli, i giovani studenti possono fare la loro prima esperienza in un paese di lingua tedesca, in un’atmosfera tranquilla e propositiva.

Pagina a cura di Marilena Chiti