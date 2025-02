Kabel, il cammino verso la promozione inizia con la sfida al Firenze Ovest

Il Volley Prato riparte dal Firenze Ovest. La Fipav regionale ha ufficializzato i calendari della Pool promozione di serie C e per la Kabel la prima avversaria sarà la squadra fiorentina allenata da una "vecchia volpe" dei parquet come Roberto Latini.

Un primo ostacolo, tostissimo, a cui seguiranno altre tre avversarie di alto livello come Arezzo, Collevolley e Cortona.

Otto gare in totale in cui la Kabel dovrà spremere ogni residua energia fisica e mentale per recuperare i punti di distacco dalle prime della classe e, contestualmente, tenere a bada il tentativo di recupero delle formazioni che le partono alle spalle. Ricordiamo che la vincente del girone passerà direttamente in serie B.

Le squadra classificate dal secondo al quinto posto avranno accesso ai playoff promozione e si affronteranno in semifinale, al meglio delle tre gare, con abbinamenti 2°-5° e 3°-4° (gare il 3 e 10 maggio ed eventuale bella il 17 maggio). Le vincenti si sfideranno in finale (25 e 31 maggio ed eventuale bella il 7 giugno) per decidere la seconda squadra promossa in categoria nazionale.

Dopo l’esordio a Prato contro il Firenze Ovest, ci sarà la trasferta al Club Arezzo, poi la partita interna col Collevolley e infine la sfida fuori casa di Cortona il 22 marzo. In vetta troviamo il Club Arezzo con 42 punti, seguita dal Collevolley a 41, Torretta Livorno a 39 e Kabel Volley Prato a 37.