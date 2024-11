Kabel all’esame Massa. Per chiudere bene l’andata

Con Massa per un posto playoff. Ultima del girone d’andata e gara importante per la Kabel nel campionato di serie C regionale maschile. La vittoria con la Tomei Livorno ha restituito entusiasmo alla squadra di coach Novelli che adesso è chiamata a chiudere al meglio un girone d’andata complesso. Avversaria è Massa Carrara e si gioca in trasferta oggi alle 18 (arbitri Scirè e Migliorino). La squadra apuana, allenata da coach Luca Cei ha in rosa ragazzi di talento ed esperienza. Mattia Briglia e Filippo Nannini hanno calcato anche i campi della Serie A2, Francesco Pitto è un centrale con tanta esperienza in B e giocatori come Bagnoli, Guidi e Haxhijmeri sono una garanzia per la categoria. Insomma, una gran bella squadra che ha potenzialità enormi, come dimostrano le vittorie su Turris e Cascina.

L’avversaria ideale contro il quale Prato può testare il suo grado di crescita. La rosa del Volley Prato: Alpini, Corti, Conti, Villani, Civinini, Bandinelli, Sottani, Postiferi, Nincheri, Meoni, Alfaioli, Trancucci, Noferi, Mazzinghi. All. Novelli.