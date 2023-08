Iolo si prepara Torna la festa del volontariato

Misericordia di Iolo in festa con tre serate piene di iniziative. Da venerdì a domenica 3 settembre in piazza della Pieve sarà possibile gustare un’ottima cena con le golose proposte cucinate dai confratelli e dalle consorelle della locale Confraternita. Inoltre musica dal vivo e una novità: il primo settembre è in programma la camminata, adatta a tutti, "Tra argini, ponti e viottole del Coderino", con partenza alle 19,30 da piazza della Pieve. Al termine è previsto il "Pasta Party" per tutti. Le cene sono a prenotazione obbligatoria chiamando il numero 353 4186899 (si può prenotare anche su Whatsapp). I proventi della manifestazione serviranno per finanziare le attività che la Confraternita offre alla popolazione da oltre un secolo.