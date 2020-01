Prato, 21 gennaio 2020 - Registrato quello che sembra il primo incidente tra un monopattino elettrico e un'auto. E' accaduto nei giorni scorsi in piazza della Stazione a Prato. Lo ha registrato la Polizia Municipale, che ha dato conto di una serie di controlli effettuati sul territorio. Nello scontro il guidatore del monopattino ha riportato ferite lievi, nessuna ferita per il conducente dell'auto. I monopattini elettrici, viste le ultime modifiche legislative in vigore dal 1° di gennaio, sono considerati a tutti gli effetti velocipedi, sempre che abbiano potenza non superiore a 0,5 kW e sviluppi velocità non superiore a 20 km/h.

