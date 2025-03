Prato, provoca incidente sotto effetto dell'hashish: patente ritirata

Prato, 13 marzo 2025 - Incidente nella mattinata di ieri, mercoledì 12 marzo, all'incrocio tra via Galcianese e via Udine che ha visto coinvolti un autocarro e un'auto con alla guida due giovani uomini, di 30 e 24 anni, che non ha provocato feriti. Da una preliminare ricostruzione dell'incidente è sembrato che l'autocarro non abbia dato la precedenza. I conducenti sono stati sottoposti a precursore etilometrico, con esito negativo per entrambi. ma durante l'attività di rilevamento del sinistro, il conducente dell'autocarro ha manifestato uno stato di alterazione dovuto dall'assunzione di hashish, come da lui stesso confermato, e il cui odore era percepibile all'interno del proprio veicolo. Sul posto è intervenuta la pattuglia dei cinofili per verificare l'eventuale presenza di sostanza all'interno del veicolo, con esito negativo. L'uomo è stato accompagnato all'ospedale per gli esami tossicologici e gli è stata ritirata la patente di guida in attesa dei risultati degli accertamenti sanitari.