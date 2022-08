Incidente in A11 tra Prato Est e Prato Ovest: causato da un malore

Prato, 9 agosto 2022 - Incidente stradale in A11. E' avvenuto nel pomeriggio di martedì 9 agosto . Un uomo di 79 anni, mentre era alla guida, ha avuto un malore e ha perso il controllo del mezzo. Non ci sono altri veicoli coinvolti. Immediato l'allarme dato al 118 da parte degli altri automobilisti di passaggio. Sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia.

Lunghe code si sono formate proprio in direzione mare perché l'incidente ha provocato la momentanea interruzione dell'autostrada in direzione Pisa ma anche in direzione Firenze. Intorno alle 19 c'erano sei chilometri di coda tra il bivio A1 / A11 e Prato Est.

Poi il blocco in direzione Firenze è stato tolto, ma non quello in direzione Pisa , che è rimasto a lungo.