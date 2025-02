Incendio "Riciclande". Donazione del vescovo

Sostegno all’operazione Mato Grosso. Uno dei primi attestati di solidarietà dopo il terribile incendio che ha distrutto il mercatino del riuso Riciclande è arrivato dal vescovo Giovanni Nerbini. Appresa la notizia, monsignor Nerbini ha chiamato al telefono Carlo Pampaloni, uno dei responsabili di Riciclande insieme ad Alessandro Carrara.

"Conosco da tempo il valore e l’impegno profuso dall’Operazione Mato Grosso – dice monsignor Nerbini – nel 2023 sono stato a visitare personalmente alcune missioni in Perù e ho potuto vedere scuole, ospedali e laboratori artigianali realizzati e gestiti dai volontari di questa realtà, presente da tempo anche a Prato e a Vaiano. Se queste opere di carità esistono e aiutano i più poveri lo dobbiamo anche al sostegno economico che arriva da iniziative come quella del mercatino Riciclande. Per questo è importante lavorare tutti insieme per la sua riapertura".

Il vescovo ha voluto contribuire con una donazione personale alla campagna di solidarietà lanciata dal Comune di Vaiano insieme all’Operazione Mato Grosso per ricostruire il mercatino. Questa mattina ha consegnato la propria offerta nelle mani di Carlo Pampaloni. "Con monsignor Nerbini ci conosciamo bene perché siamo stati in Perù insieme al parroco di Usella e Sofignano padre Lele a visitare le missioni in Perù – dice Pampaloni – la sua è stata la prima telefonata che abbiamo ricevuto dopo il disastro. Anche il parroco di Vaiano don Marco Locati ci ha contattati per esprimere il suo dispiacere e domenica scorsa alla messa ha lanciato un appello a sostenere la ricostruzione. Li ringraziamo, così come ringraziamo i tantissimi attestati di stima che abbiamo ricevuto e stiamo ricevendo".