Incendio sterpaglie in piena Prato: nuvola di fumo e traffico in tilt

Prato, 1 agosto 2022 - Incendio di sterpaglie in piena Prato, con una nuvola di fumo che si sprigiona tra le case e il traffico che va in tilt. Gli incendi che tormentano la Toscana non risparmiano, oltre alle campagne, anche le città più grandi. Accade appunto a Prato. Il rogo ha interessato viale Leonardo Da Vinci e il terrapieno che corre lungo la strada. E' stata necessaria la chiusura della strettoia del Soccorso in entrambi i sensi, per permettere ai vigili del fuoco di intervenire e per evitare ogni possibile incidente, visto che la visibilità era ridotta. L'area dell'incendio è in particolare tra via del Purgatorio e via Nenni.