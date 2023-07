Poggio a Caiano, incendio devasta due ditte. Notte di lotta contro il fuoco

Poggio a Caiano (Prato), 30 luglio 2023 – Notte di lotta contro il fuoco per i vigili del fuoco.

Era già passata la mezzanotte quando è scattato l’allarme per un incendio in via Lombarda a Poggio a Caiano: due le aziende coinvolte, devastate dal fuoco. Si tratta di una filatura e una produzione di bomboniere.

Sul posto i vigili del fuoco di Prato, di Montemurlo e di Firenze, oltre a quattro autobotti, di cui una proveniente da Pistoia. L’incessante lavoro di contenimento ha permesso di evitare che l’incendio si estendesse alle attività vicine. Solo intorno alle 5 l’incendio era considerato sotto controllo, ma servirà almeno l’intera giornata di oggi per la bonifica. Non ci sono feriti.

Nel pomeriggio di domenica l'incendio risultava estinto ma con la presenza di alcuni punti all'interno del capannone dove permangono dei focolai a causa dell'elevata concentrazione di materiale in deposito. Il personale dei vigili del fuoco ha quindi continuato a lungo con le operazioni di bonifica e spegnimento. E’ probabile che le operazioni vadano avanti per tutta la notte. In corso anche i primi accertamenti per ricercare le cause del rogo.