In sala Banti è gran festa. Dalle 15 a mezzanotte musica dal vivo e film

Il teatro della Sala Banti di Montemurlo (piazza della Libertà) sabato 1 marzo accoglie Tavernino CineMusic, una giornata dedicata al cinema e alla musica dal vivo con il patrocinio del Comune. Si parte alle 15 con la proiezione di un film d’animazione per famiglie, a cui seguiranno le avventure di un astuto protagonista dal pelo rossiccio in fuga da tre allevatori spietati. Alle 17,30 un thriller psicologico esplora il tormento di un padre disposto a tutto per ritrovare sua figlia scomparsa. A mezzanotte sarà la volta di un horror ambientato nel XVII secolo che trascinerà il pubblico in un’atmosfera oscura, tra superstizione e forze misteriose. Dalle 21 alla mezzanotte spazio alla musica dal vivo con Alysei, Acanto, Reira Dimentica il presente e il DJ set funky anni Settanta di DJ Luciano. L’evento è adatto a tutti. Tavernino CineMusic unisce cinema e musica per promuovere cultura e laggregazione. L’ingresso è riservato ai tesserati Arci, con possibilità di sottoscrizione in loco. Pagina Instagram @tavernino.cineforum.