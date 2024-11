Impiegato commerciale per un’azienda di Prato

1 IMPIEGATO COMMERCIALE

Un’impresa di Prato sta ancora cercando un impiegato commerciale con esperienza pluriennale nel settore moda ed abbigliamento. La risorsa si occuperà di assistenza clienti, gestione ordini, emissione documenti di vendita. Si richiedono disponibilità alla partecipazione a fiere di settore, buona conoscenza della lingua inglese e di quella francese, diploma e buona conoscenza del pacchetto Office (gradita conoscenza del gestionale Gamma Enterprise). Orario di lavoro full time, l’azienda proporrà un contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. Per candidarsi all’offerta in oggetto è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare la candidatura. (Rif.:PO-238810)