Il Viaccia aziona il radar. Vuole i punti-sicurezza

Sfide casalinghe da prendere con le molle per le pratesi impegnate nel girone A di Promozione. Oggi alle 15 il Viaccia ospita l’Alleanza Giovanile, terzultima in classifica con 14 punti, per cercare quel successo che manca da troppe settimane ai biancorossi e allontanarsi con decisione da inutili complicazioni di fine stagione: "Una partita importantissima. Dovremmo giocarla come una finale per uscire da questo periodo negativo – commentano Luigi Ambrosio e Lorenzo Gualtieri, allenatore e vice del Viaccia –. I nostri avversari vengono, come noi, da una serie di risultati negativi, ma hanno dato del filo da torcere a squadre molto più attrezzate, non sarà una passeggiata".

Il Maliseti Seano, invece, sempre alle 15 dovrà vedersela con la Larcianese, squadra assolutamente in salute a quota 28 punti e molto vicina alla zona play off. Mister Di Vivona dovrà fare i conti con una miriade di assenze: "Purtroppo arriviamo ad una gara molto difficile in condizioni di organico a dir poco deficitarie – spiega Simone Bardazzi, direttore generale amaranto –. Proveremo a fare il massimo, ma concedere così tanti giocatori a una squadra come la Larcianese complica le cose".

L.M.