Il vaticanista Luise dentro la guerra vissuta in Ucraina

Raffaele Luise, vaticanista per la Rai e inviato di guerra, ripercorre il conflitto ucraino in un reportage dal titolo "Ucraina. Dentro una guerra che cambia il mondo": l’appuntamento è per domani sera alle 21,10 nello spazio dell’Associazione La Tenda (via Ferrucci, 620) a Mezzana. Il giornalista ha attraversato il Paese sostando dalla linea del fuoco nel Donbass alle città martoriate di Odessa e Zaporizhzhya. "Ho visto una mattanza senza pietà, sono rimasto turbato profondamente", scrive l’autore. Luise presenta il suo ultimo libro – uscito nel mese di agosto – e per parlare di come costruire una pace possibile. La presentazione, moderata dal giornalista Giacomo Cocchi, è promossa dalla parrocchia, da La Tenda, dalla Casa della Solidarietà e dalla Rete Radiè Resch di Quarrata. Nel libro non mancano riflessioni legate all’emergenza climatica e alle conseguenze geopolitiche del conflitto: la guerra sta tracciando una linea netta con da una parte l’Oriente, dall’altra Occidente. Visvaldas Kulbokas, Nunzio apostolico in Ucraina ha definito questo libro di Luise "uno sguardo commosso e una narrazione coinvolgente a contatto con un popolo assediato da mesi".