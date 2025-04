Il Quartetto Adorno al Teatro Cicognini

Questa sera alle 21 al Teatro del Convitto Cicognini da ricordare l’appuntamento con i Concerti di primavera, a cura della Scuola di musica Verdi e della Camerata. Sul palco il Quartetto Adorno (foto), uno degli ensemble italiani più amati e richiesti del momento.

Oggi è Giovedì Santo ed è quindi stato chiesto a questi straordinari musicisti – Edoardo Zosi e Liù Pellicciari al violino, Benedetta Bucci alla viola e Francesco Stefanelli al violoncello – di proporre una delle pagine più intense e spirituali della musica da camera: Le sette ultime parole del nostro Redentore sulla Croce di Haydn, nella toccante versione per quartetto d’archi realizzata dallo stesso compositore. Un’opera di profonda bellezza e riflessione, che accompagnerà il pubblico con tutta la forza emotiva della grande musica.

Fondato nel 2015, il nome del quartetto è un omaggio al filosofo Theodor Wiesengrund Adorno che, in un’epoca di declino musicale e sociale, individuò nella musica da camera una chiave di salvezza. L’ensemble si è esibito in prestigiosi teatri e rassegne, ha inciso per la casa discografica Decca, ha collaborato con musicisti di fama internazionale.

I biglietti sono disponibili al Teatro Politeama e online su Ticketone.it, costano otto euro l’intero e tre euro il ridotto per gli under 25, gli allievi e i docenti della Scuola di musica Verdi.