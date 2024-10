Il Professore va a canestro. Bruni rinforza i Dragons

Colpo in entrata per la Pallacanestro Prato Dragons. La società ha raggiunto l’accordo con Giovanni Bruni per la stagione sportiva sportiva 2024/25. Esperienza da vendere, classe 1981, Bruni, proveniente da Cecina, dove lo scorso anno ha giocato la finale per la promozione in B1 contro Fidenza, completa il roster dei Dragons e già ad inizio settimana ha svolto i primi allenamenti. Giocatore conosciutissimo in tutta Italia col soprannome de "il professore", vanta un curriculum di esperienza assoluta in campionati nazionali professionistici. La carriera parla per lui. Giovanni Bruni inizia a muovere i primi passi con il settore giovanile a Pontedera, poi infila diverse stagioni in serie B a Cecina e varie esperienze in tutta l’Italia: Roma, Faenza, Rimini, Omegna, Anagni, Ferentino, Brindisi, Barcellona PG, Firenze, Montecatini e di nuovo Cecina dove vince il campionato di serie C Gold e la coppa Toscana e dove, nella scorsa stagione, ha disputato la finale per la serie B Nazionale. "Sono contento di essere qui. Ringrazio la società, lo staff e i ragazzi per avermi accolto così. Sarà un campionato tosto – commenta Bruni -. Ho sempre nutrito grande stima per Prato. Abbiamo un bel mix: giovani emergenti, senior affidabili e veterani con tanto basket alle spalle".

L.M.