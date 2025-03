Il primo defibrillatore nella frazione L’Acqua è in piazza della Chiesa

Anche L’Acqua, frazione nella valle della Limentra a cavallo fra il Comune di Cantagallo e quello di Sambuca Pistoiese e divisa fra le due province di Prato e di Pistoia, è dotata del defibrillatore, lo strumento che, utilizzato nei primi istanti di un problema cardiaco, può salvare la vita. L’annuncio arriva dall’associazione I ragazzi del Limentra.

"Da oggi, a Cantagallo, in località L’Acqua – scrivono dal gruppo che unisce giovani appassionati del territorio di entrambe le province - precisamente in piazza della Chiesa, è disponibile un defibrillatore pubblico: un dispositivo salvavita accessibile a chiunque abbia seguito un corso Blsd o si senta in grado di utilizzarlo in caso di emergenza, in attesa dell’arrivo del 118. Questo importante strumento – proseguono – è stato donato dall’associazione Tuscany Motors e installato grazie all’impegno della Aps I Ragazzi del Limentra in collaborazione con l’Associazione culturale L’Acqua. Un piccolo gesto che può fare la differenza tra la vita e la morte. La sicurezza di tutti è nelle nostre mani".