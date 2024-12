Il presepe meccanico in dono a Comeana

Un presepe meccanizzato nato nel 1978 e ogni anno arricchito con qualche personaggio.

Questo "manufatto" della natività è stato recentemente donato da Piero Ciolini, ex operaio tessile di Prato alla Misericordia di Comeana ed è visitabile nella sede in piazza Scalpellini.

Ciolini ha sempre avuto una buona manualità abbinata alla passione per la meccanica e il lavoro di elettricista, tanto che nel 1978 iniziò a costruire il presepe per la scuola elementare Pacciana, nella zona di villa Fiorita, e l’attività è andata avanti per tutto il ciclo delle elementari frequentate dai tre figli Stefano, Fabrizio e Stefania.

"Dopo le scuole – racconta il figlio Stefano – il babbo allestiva il presepe nella nostra casa, con l’aiuto della mamma Grazia e di noi e venivano anche i vicini a vederlo. Già in estate studiava e pensava al personaggio da realizzare e i movimenti che doveva fare e a Natale lo trovavamo nel presepe".

In questa natività Maria si piega per presentare Gesù nella mangiatoia, il macellaio taglia la carne, il fornaio inforna il pane, la lavandaia lava al ruscello, i falegnami tagliano la legna e così via tutti i personaggi del villaggio di Betlemme prendono vita con movimenti meccanici.

Con il passare degli anni il lavoro per Piero è diventato impegnativo, gli spazi nelle case dei figli non consentono tale allestimento e allora Stefano ha chiesto a Grazia, una volontaria della Misericordia, se l’associazione era disposta a riceverlo in dono e a Comeana sono stati più che felici. Il presepe è realizzato in legno, cartone e materieli naturali, con l’utilizzo di segatura, muschio: è un piccolo gioiello di artigianato.

M. Serena Quercioli