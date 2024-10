Il Prato Nord pronto a inaugurare il ‘nuovo’ campo

La "re-inaugurazione" del campo ci sarà ufficialmente il prossimo 6 novembre, con una breve cerimonia alla presenza di rappresentanti del Comune, della Figc e di tutte le realtà che hanno sostenuto economicamente la società sportiva presieduta da Roberto Degli Innocenti nel portare a termine i lavori necessari. Da ormai un paio di settimane però, il Prato Nord è finalmente tornato nella piena disponibilità di tutti i campi da gioco del Galleni, cancellando così le gravi ferite inferte dall’alluvione dello scorso 2 novembre. La prima squadra di mister Rondelli ha già avuto modo di re-inaugurare il terreno con un 3-3 pirotecnico maturato nel derby con il Casale e Fattoria, poco più di una decina di giorni fa.

L’operazione, da oltre 220mila euro complessivi, si è articolata in più passaggi: il campo in erba sintetica è ad esempio stato dotato di un nuovo manto, così come (a seguito delle operazioni di rizollatura) è stato rimesso a nuovo anche l’altro campo (con le opere di semina dell’erba ormai conclusesi). L’intervento ha tuttavia richiesto anche lo smaltimento di una porzione di terra del campo centrale e del fondo del "vecchio" sintetico, che era stato del tutto compromesso dall’evento atmosferico dello scorso novembre. L’acqua aveva se non altro risparmiato in parte gli spogliatoi, almeno in termini di danni procurati: in quel caso, si è resa sostanzialmente necessaria solo un’opera di pulizia, per quanto impegnativa. "Siamo soddisfatti, soprattutto se pensiamo alla situazione venutasi a creare nell’immediato post-alluvione: i danni erano ingenti, non eravamo sicuri di poter ripartire – ha concluso Degli Innocenti – e se siamo riusciti ad andare avanti a rialzarci, dobbiamo dire grazie anche a chi ci ha sostenuto. E fra questi, anche ai lettori de La Nazione".

Giovanni Fiorentino