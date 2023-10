Il nuovo panettone?. È alla pesca di Prato

Tutto pronto per Dolce Stil Buono 2023, la grande festa dell’alta pasticceria circolare e dei maestri pasticceri.

Tra le nuove specialità che saranno presentate c’è anche il "panettone alla Pesca" di Prato della pasticceria "F&G", nato dall’esperienza quarantennale del maestro Giancarlo Bettazzi e dal bakery chef Alessandro Niccolò Nesi, che hanno ideato la loro creazione in una sera di luglio. Si tratta di un’originale combinazione dolce e intensa con note di pesca, rosa antica e miele che farà riaffiore nei pratesi bei ricordi. Proprio questo è l’intento dei due pasticceri: regalare alla città di Prato un dolcissimo ricordo dell’infanzia.

La manifestazione, promossa dal Comune di Vaiano con Confartigianato Imprese alla villa Il Mulinaccio di Vaiano, ha ormai raggiunto una rilevanza regionale e promette ai visitatori un’esperienza unica tra torte mai viste, show cooking, squisitezze e tanto altro, con una ribalta speciale per i prodotti a km 0, per la sostenibilità e il riuso.

Si parte oggi, alle 15, con la cerimonia d’inaugurazione a cui parteciperà il sindaco Primo Bosi. Sono tredici le pasticcerie, più il Consorzio Gran Prato, che prendono parte ad "Assaggi di dolcezza", degustazione delle eccellenze. I dolci delle meraviglie saranno protagonisti degli show cooking dei maestri pasticceri. "Dolce Stil Buono" punta sulla formazione dei giovani e si avvale della collaborazione dell’istituto alberghiero Datini. Per la prima volta partecipa il Dipartimento di architettura dell’Università di Firenze, che sta per lanciare il master in "Sustainable packaging and food design". Previsti anche laboratori per bambini e il mercato di filiera corta. Oggi e domani da piazza Donatori di Sangue e da piazza del Comune partiranno ogni 30 minuti le navette.