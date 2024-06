"Il mio diario" per insegnare il senso civico

Giornata da incorniciare per gli studenti della scuola primaria "Lorenzo il Magnifico" di Poggio a Caiano. Agli alunni delle classi terze elementari è stato consegnato "Il mio diario", un’agenda scolastica che accompagnerà gli alunni nel prossimo anno scolastico, realizzata dalla Polizia di Stato in collaborazione col Ministero dell’Istruzione e del Merito e il sostegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La provincia di Prato è una delle dodici a livello italiano scelta per la consegna del diario. A spiegare di cosa tratta il diario è stato il questore Pasquale Antonio De Lorenzo. Alla cerimonia è intervenuta anche il prefetto di Prato Michela Savina La Iacona ed il sindaco Riccardo Palandri. "E’ l’undicesima edizione del diario – ha detto il questore – che attraverso personaggi a fumetti vuole dare ai giovani le linee per il senso civico alle città del futuro e condividere insieme amicizia e legalità".