Il Lucilla show. Al Politeama la star dei bimbi

Domenica pomeriggio alle 17.30 al Politeama arriva Lucilla Show, lo spettacolo per bambini con protagonista una piccola star del web, in particolare di Youtube, canale in cui le sue canzoni ed i suoi video, che si contraddistinguono per l’interattività ed il coinvolgimento, ha raggiunto in pochi anni oltre 600mila iscritti e oltre 100 milioni di visualizzazioni. Riunendo le sue passioni quali il canto, la danza e l’amore per i più piccoli, Lucilla è riuscita a creare col supporto della fantasia dei bambini uno dei personaggi ad oggi più seguiti dal pubblico infantile. Il suo show divertente ed allegro, è basato su musiche e piccole coreografie da ballare spesso anche insieme ai bambini (e ai genitori): uno spettacolo ricreativo e al contempo educativo che tende a creare interazione attraverso i concetti base del primo apprendimento come numeri, lettere, suoni.

Ricercata soprattutto nei lunghi mesi di lockdown, la giovane cantante e ballerina è oggi uno dei personaggi più amati di YouTube. Lucilla è la reginetta della nota etichetta discografica Alman Kids, nata da un’idea di Alberto Mantovani. Laureata in scienze dell’educazione, Lucilla balla, canta e, sul suo canale YouTube, risponde alle numerose e divertenti lettere inviate dai piccoli fan. "Adoro la musica e adoro i bambini – dice –, quello che faccio è il perfetto mix tra questi due elementi che hanno sempre fatto parte della mia vita. La cosa più bella è sapere che i miei video e le mie canzoni vengono apprezzate da bambini e genitori, e li aiutano anche in momenti di difficoltà".

Le canzoni di Lucilla sono pensate e studiate proprio per far ballare e cantare i più piccoli "I bambini imparano l’alfabeto, i numeri e i colori divertendosi e questo è fantastico", aggiunge. Lo spettacolo di domenica al Politeama è organizzato da Fonderia Cultart, i biglietti si possono acquistare su Ticketone, costano dai 23 ai 32 euro, le migliori poltrone – quelle gold a 34,5 euro – sono già esaurite.