"Il lavoro deve essere più sicuro". Panchina bianca in piazza Taranto

Una panchina bianca dedicata alla memoria dei caduti, degli invalidi e dei mutilati per cause di lavoro. E’ stata inaugurata a Poggio a Caiano in piazza Taranto, in collaborazione con l’associazione Anmil Prato (associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro) che ha partecipato con il vice presidente provinciale Costantino Meccariello e con una delegazione di associati. L’Anmil, durante la cerimonia, ha ricordato le troppe morti sul lavoro che dal 2012 all’anno scorso sono, purtroppo, quasi raddoppiate.

Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro è diventato di grande attualità. L’Anmil, a livello nazionale, conta circa 350mila iscritti, organizza corsi sulla sicurezza e promuove incontri nelle scuole. L’associazione ha ringraziato il Comune per la panchina che assume un grande significato.

"Bisogna fare prevenzione – ha detto l’assessore Piero Baroncelli – e il numero delle morti sul lavoro ci deve far meditare tutti. Spero che questa panchina serva come momento di riflessione per quanti passeranno di qui".