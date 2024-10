Il lavoro che c’è. Trenta nuove assunzioni. Conad investe in città: "Possibile fare carriera"

Hanno sempre creduto nella loro città e lo hanno dimostrato investendo, portando posti di lavoro e sostenendo fermamente lo sviluppo del territorio. Si inserisce in questo progetto a lungo termine, il piano di trenta nuove assunzioni per Conad. Il gruppo, oggi realtà più che consolidata, nata dall’intuizione di Paolo Signorini, con l’anima del commerciante, che ebbe la lungimiranza di trasformare la piccola bottega alimentare del padre Renzo in supermercati. Da allora di anni ne sono passati e la famiglia Signorini, alla terza generazione, oggi è proprietaria di sei supermercati a marchio Conad: quattro a Prato (via Catani, Maliseti, Fontanelle, piazza San Francesco) e due nell’area fiorentina di via Pistoiese e Borgo San Lorenzo. Un indotto che occupa circa 350 persone e che continua a crescere.

"Abbiamo sempre creduto nella città - spiega Tommaso Signorini -. Anche l’ultimo investimento in piazza san Francesco, nel cuore del centro storico, ci sta dando grandi soddisfazioni oltre ogni più rosea aspettativa, è anche per questo che abbiamo necessità di personale e abbiamo aperto una ricerca mirata".

In particolare Conad, nei supermercati della famiglia Signorini, ha in previsione di assumere altre trenta persone. Quindici sono state individuate. Le possibilità sono aperte e varie: per chi è in cerca di un impiego o pensa di cambiare lavoro questa può essere la giusta opportunità. Non solo addetti alle vendite, ma parte dei contratti saranno destinati a persone sulle quali Conad ha intenzione di puntare per una crescita all’interno dell’azienda. Contratti che daranno la possibilità di fare carriera nella grande distribuzione.

In particolare si cercano uomini e donne specializzati nei reparti classici di gastronomia, panetteria, macelleria, magari con esperienza, ma anche giovani alla prima occasione di lavoro che siano volenterosi e con voglia di imparare e crescere. Le opportunità ci sono, vanno colte.

"Abbiamo una grande attenzione per la qualità dei prodotti e dei cibi del territorio, cosa che da sempre ci contraddistingue", aggiunge Signorini. "Con questo investimento nelle assunzioni scommettiamo sulla città e diamo un servizio in più ai cittadini. Siamo campanilisti, e crediamo in Prato e nelle sue potenzialità". Chi è interessato al lavoro può portare il curriculum al box informazione del supermercato di via Catani.

"Cerchiamo giovani volenterosi e capaci - aggiunge Signorini - che abbiano voglia di imparare, cerchiamo nuove persone da formare per gettare le basi del futuro della nostra azienda. A regime saranno trenta assunzioni, i contratti sono ancora in corso e non abbiamo ancora terminato le selezioni anche perché c’è un periodo di prova per capire se il rapporto può funzionare e il lavoro piace".

A maggio, dopo uno stop dovuto a lavori di ristrutturazione, è riaperto il punto vendita in centro con orario non stop dal lunedì alla domenica. Lavori anche per l’installazione di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli nei parcheggi delle Fontanelle e di Mezzana. Ricariche che saranno installate anche a Maliseti dove il parcheggio dello store è stato appena ampliato. Sono 55 i posti auto ottenuti grazie all’investimento della famiglia Signorini che da tempo ha deciso di migliorare i parcheggi a servizio del supermercato, ma anche del palazzetto dello sport e dei giardini lungo via della Pace.

Silvia Bini