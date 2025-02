Il distretto tessile e l’emancipazione

"Le donne nel distretto tessile pratese" è il tema scelto dall’associazione Fidapa (Federazione italiana Donne Arti Professioni Affari) di Prato presieduta da Catia Vannucci per l’incontro in programma domenica 2 marzo alle 16 a Prisma Lab in via Pistoiese.

Dopo i saluti della presidente e dell’assessora al turismo Chiara Bartalini, la storica e archeologa industriale Luisa Ciardi interverrà su: "Donne con la stoffa. Ruoli produttivi ed emancipazione a Prato tra 800 e 900. Racconto storico per immagini dall’archivio della Fondazione Cdse".

"Si parte con una retrospettiva sul lavoro delle donne nel distretto – spiega Catia Vannucci - per esplorare l’evoluzione dei ruoli lavorativi delle donne dall’800 ad oggi. Ricorderemo con testimonianze le figure del percorso di emancipazione femminile".

Una testimonianza sarà quella di Patrizia Bogani, prima studentessa dell’Istituto tecnico Buzzi. L’imprenditore Massimo Menchi racconterà la storia di Mimì Menchi; Carla e Romina Casini, racconteranno l’eccellenza femminile dell’azienda Alma spa. Contributo anche dell’imprenditrice tessile Elisa Colzi e di Enrico Fabbri, responsabile del Laboratorio di scienze del lavoro presso il Pin. Modera la socia Fidapa, Viviana Vannucci.

L’iniziativa fa parte del programma condiviso con l’amministrazione comunale in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne.