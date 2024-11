Il Circolo Prato conquista un buon pari

Un buon pareggio per il Circolo Prato 2010. Si è concluso sul 3-3 il match della quarta giornata di serie A1 maschile fra la squadra laniera e il Tennistavolo Sassari al termine di quasi quattro ore di gara alla palestra del Convitto Cicognini. E’ il terzo pareggio per la squadra allenata da Csaba Kun che si presentava senza il greco Gionis Panagiotis. Il russo Sadi Ismailov ha portato in vantaggio i sardi, non concedendo set a Giacomo Allegranza, e i pratesi hanno effettuato il sorpasso con la doppietta russa, firmata da Nikita Artemenko su Alessandro Baciocchi e da Kirill Skachkov su Andrea Puppo. L’ulteriore avvicendamento al comando è stato merito dei successi ospiti di Ismailov, nel derby russo contro Artemenko, e di Puppo su Allegranza. Decisiva l’ultima partita: Baciocchi ha disputato due set quasi perfetti ed è andato in fuga, ma non è bastato per scoraggiare le velleità di rimonta di Skachkov, che si è aggiudicato i tre parziali successivi e ha regalato il terzo pareggio stagionale ai suoi colori. La squadra pratese tornerà in campo sabato alle 17 sul campo dei sardi del Norbello, fanalino di coda ancora a zero punti.

L.M.