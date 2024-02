Il cineforum al Garibaldi. E gli altri film

Stasera alle 20.30 nuovo appuntamento con Un giorno perfetto, il cineforum del mercoledì a Il Garibaldi. Sul grande schermo Il libro delle soluzioni di Michel Gondry (Francia 2023, 103’), in versione originale con sottotitoli (foto). E’ una commedia (autobiografica) sull’amore per il cinema di un autore costretto a fare i conti con la propria incontenibile, e folle, creatività. Come sopravvivere all’arte secondo Michel Gondry. Al Terminale alle 18.40 Perfect Days, l’ultimo capolavoro di Wim Wenders; alle 21.15 "Prima danza, poi pensa. Alla ricerca di Beckett", un biopic dedicato a maestro del teatro dell’assurdo", che da domani a domenica sarà anche nel programma del Metastasio con Aspettando Godot nella messa in scena del regista greco Theodoros Terzopoulos. Per l’occasione, Metastasio e Terminale propongono ai rispettivi spettatori un’offerta che dà diritto all’ingresso scontato al cinema con il biglietto del teatro e viceversa. Quattro titoli al cinema Eden: Pare parecchio Parigi di Pieraccioni 16-18.15-21; Dieci minuti 22.30; The Holdovers – Lezioni di vita con Paul Giamatti 16-18.30-21 e Povere Creature con Emma Stone, candidato a ben undici Oscar 17-20.45. Infine, tre le proposte del Pecci: Sarah & Saleem alle 17 in versione originale con sottotitoli, How to have sex alle 19.20 e Smoke Sauna alle 21.15, versione originale con sottotitoli.