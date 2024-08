Il Camper di Lorenzo. Branchetti su Rai Uno racconta con il sorriso i borghi più belli d’Italia

Anche nel mondo dello spettacolo c’è una regola: squadra vincente non si cambia. Tant’è che nel cast di Camper, fortunato programma di Rai Uno in onda ogni giorno dalle ore 12 alle ore 13.30 condotto in studio dal giornalista Marcello Masi, Lorenzo Branchetti è stato riconfermato per la seconda stagione. L’attore showman pratese formatosi alla suola del Politeama è nuovamente il "Virgilio" che ha il compito di accompagnare lo spettatore negli angoli più nascosti e più belli d’Italia. "Questa seconda stagione del programma sta avendo un grande successo – dice Branchetti con entusiasmo –. Ho il piacere di raccontare i borghi più belli del nostro paese. In tutto saranno ben settanta. In due stagioni del programma diventeranno per me addirittura centoquaranta. E’ davvero un grande privilegio poter conoscere meglio il nostro paese e raccontarlo tutti i giorni".

Branchetti racconta i borghi. Altri inviati si dedicano ad altro: Elisa Silvestrini racconta le spiaggie e Monica Caradonna si occupa invece di cucina. Ogni inviato racconta una parte d’Italia, tenendo incollati al video migliaia di spettatori. Lo spirito di Camper è appunto questo. Un meraviglioso giro d’Italia che si ripete ogni giorno e che durerà fino a metà settembre, attraverso sentieri, siti archeologici, sagre, feste padronali e quant’altro. "E’ un programma estivo che suggerisce tante belle idee a che vuole andare in vacanza – ricorda ancora Lorenzo Branchetti –. Sono molto felice di questa esperienza. Per me sono ormai vent’anni di Rai. Dal 2004 anno in cui iniziai con il programma Melevisione in cui interpretavo il personaggio di Milo Cotogno. Sono vent’anni consecutivi, quattordici dei quali su Rai Uno, da La prova del cuoco del 2010. E sono ancora in onda su Rai Yoyo con i programmi per ragazzi. Non posso che essere soddisfatto di questi risultati".

Tante esperienze nel passato che vanno a comporre un ottimo curriculum professionale. "Io vedo Camper come una promozione perché comunque essere in onda tutti i giorni ed entrare nelle case degli italiani è un privilegio. Per me è una cosa bellissima. Quando ero piccolino vedevo alcune persone in tv e pensavo che entrassero in casa mia. Ecco... a me piace entrare in casa degli italiani, con rispetto, educazione, gentilezza e con un sorriso. Mi piace mantenere lo spirito della televisione di una volta". Di sicuro per Branchetti è un’estate di lavoro e di impegni, di viaggi, di interviste. "Dietro queste cartoline di quattro/cinque minuti che prepariamo tutti i giorni c’è un lavoro di tante ore", spiega. "Se dovessi riassumere la nostra Italia con poche parole direi: ospitalità, meraviglia, bellezza e stupore che trovo e che vivo in ogni posto in cui vado. L’Italia è davvero un insieme di luoghi bellissimi, dal Nord al Sud. E per me ogni giorno è una scoperta", conclude.

Federico Berti