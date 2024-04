I "sogni concreti" di Maria Lucarini. Pd, parte la corsa per il Comune

A Vernio, ieri è stata presentata ufficialmente, ieri in mezzo alla gente di piazza San Quirico, la candidatura a sindaca di Maria Lucarini, che era accompagnata dal sindaco Giovanni Morganti, dai segretari del Pd di Vernio Pierluigi Amerini e della provincia di Prato Marco Biagioni a cui ha rivolto un ringraziamento per la fiducia. Saluti e auguri reciproci anche con la candidata a sindaca di Prato Ilaria Bugetti.

"Inizia un nuovo cammino che sono determinata a compiere insieme ad una comunità che sento anche mia. Abbiamo radici solide, siamo consapevoli della nostra identità, ma siamo anche capaci di rinnovarci e di scommettere sul futuro – sottolinea Lucarini – Ascolto e condivisione sono le parole d’ordine della campagna elettorale".

Subito condivise le prime tappe, l’inaugurazione a breve del nuovo comitato elettorale e il via "a un programma di incontri con le persone e con le varie anime della comunità che saranno fondamentali per definire il programma elettorale con il quale ci presenteremo ai nostri concittadini. Le idee devono essere al centro e noi con i nostri ‘sogni concreti’ sono certa riusciremo a mettere in piedi un vero progetto comune a servizio di tuttI" prosegue la candidata.

Presentato anche lo stemma elettorale, che sintetizza "i valori e le speranze che intendiamo portare avanti: un albero fiorito, le rondini, la linea delle nostre amate montagne con i colori di Vernio, il rosso e il blu".

L’albero in fiore, le rondini, la montagna. Sono tutti una sorta di promemoria, da una parte l’impegno a nutrire e a valorizzare le risorse del territorio, dall’altra il desiderio di volgere lo sguardo verso il futuro, incoraggiando i giovani a credere nei loro sogni e a investire energie nel miglioramento della società tenendo i piedi per terra, su quella montagna che è identità, radici, tutto il valore della Valbisenzio. Perché è necessario combattere lo spopolamento delle aree montane anzitutto cercando di migliorare i collegamenti e i servizi, per rendere Vernio sempre più accessibile e vivibile. L’appuntamento è stato aperto sulle note di "Sogna ragazzo sogna" di Roberto Vecchioni, colonna sonora della campagna e invito a costruire insieme un futuro migliore.

Un ringraziamento sentito è andato anche all’attuale sindaco Giovanni Morganti, nella cui giunta Maria Lucarini attualmente ricopre l’incarico di assessore al bilancio, tributi e cultura. "In questi anni ho imparato tanto con il suo prezioso aiuto. A Giovanni va riconosciuto l’impegno in progetti importanti, battaglie per il nostro territorio gestite sempre con competenza e serietà, un grande lavoro a testa bassa per la sua gente".

La candidatura di Maria Lucarini è stata approvata all’unanimità dal Direttivo comunale di Vernio del Partito Democratico. 39 anni, avvocata civilista, è coniugata e madre di una bambina.

C.I.