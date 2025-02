I nuovi film nelle sale. E al Pecci un titolo cult. Picnic a Hanging Rock

Cambia oggi la programmazione nelle sale. Tre film da vedere al Pecci, tutti in versione originale con sottotitoli: alle 16.45 Emilia Perez, di Jacques Audiard, con Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez, tra i favoriti agli Oscar; alle 19.15 per il ciclo Cinema ritrovato Picnic a Hanging Rock, film cult di Peter Weir del 1975; alle 21.15 Il gusto delle cose di Tran Anh Hung, con Juliette Binoche, Benoît Magimel.

Al Terminale alle 18.30 Io sono ancora qui, il film di Walter Salles con Fernanda Torres, vincitore si Golden Globe e con tre candidature agli Oscar; alle 21 per la rassegna Mondovisioni il documentario Democracy Noir.

Al cinema Eden da oggi Diva Futura di Giulia Louise Steigerwalt, che esplora la storia dell’agenzia di casting per il cinema per adulti omonima, attiva in Italia tra la fine degli anni ‘80 e l’inizio degli anni ’90, con Pietro Castellitto e Barbara Ronchi (alle 16, 18.15 e 21); una novità è anche We live in time. Tutto il tempo che abbiamo di John Crowley, con Florence Pugh e Andrew Garfield (alle 16, 18.15 e 21); resta in programmazione A complete unknown, il film di James Mangold su Bob Dylan con Timothée Chalamet (alle 17 e 20.45).

Infine al Garibaldi alle 20.30 Flow Un mondo da salvare tra i favoriti all’Oscar tra i film di animazione.