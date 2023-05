I medici di base riaprono le liste. C’è posto per 12mila pazienti in più

Prato, 15 maggio 2023 – E’ il giorno in cui i pratesi senza medico di famiglia o che vorranno cambiare professionista sanitario potranno accedere alle liste di coloro che, volontariamente, hanno deciso di ampliare il massimale di assistiti.

Una possibilità concessa dalla regione Toscana per andare incontro alle esigenze di alcune aree che hanno difficoltà di copertura medica di base, le cosiddette zone carenti. I dottori di famiglia che in area pratese hanno dato la disponibilità ad alzare il numero di assistiti da 1.500 a 1.800 sono una quarantina. Il che significa, se l’Asl Toscana Centro ha confermato tutte le domande, che tra Prato e provincia il bacino di utenti che potranno avere la certezza di trovare un medico sono 12mila.

Però, su 170 professionisti attivi in area pratese, soltanto il 23,5% ha deciso di aderire alla proposta regionale, ma non è detto che tutti siano stati accettati. Chi non aveva in un primo momento tutti i requisiti richiesti, potrà organizzarsi in un secondo momento per rispondere a tutti i parametri previsti dall’azienda sanitaria ed accedere all’aumento di massimale. In tutta l’Asl Toscana Centro le richieste per accrescere il massimale al 3 maggio scorso erano state presentate da 200 medici, ma l’azienda fa sapere che soltanto un’ottantina di questi sono stati ritenuti idonei.

Dopo qualche giorno di disorientamento riguardo all’apertura delle liste, l’informazione confermata dall’Asl centro è che i cittadini potranno accedere alle liste dei dottori di famiglia a partire da oggi. Come potrà avvenire la scelta del medico di famiglia? Non c’è niente di nuovo rispetto al sistema adottato fino ad oggi di scelta o cambio medico. Gli utenti possono rivolgersi ai distretti socio sanitari oppure possono fare l’operazione attraverso il portale https://open.toscana.it/servizi sul quale poter esprimere la propria preferenza per il medico di famiglia ed entrare così ufficialmente a far parte della schiera degli assistiti di questo o di quell’altro professionista.

Sara Bessi