Gustosano, i laboratori di educazione al cibo dedicati agli anziani

Si chiama "Gustosano", il nuovo progetto sperimentale de La Sartoria Auser di Vaiano che è dedicato all’educazione alla salute per le persone anziane.

L’iniziativa sarà presentata martedì alle 16,30 nella sala Baldini, in via Moro a Vaiano, con medici ed esperti che spiegheranno l’importanza di una sana alimentazione nella vita quotidiana.

Con i tre laboratori pratici condotti da un nutrizionista e un cuoco, i partecipanti impareranno a gestire in modo sano e bilanciato il cibo. I percorsi laboratoriali si terranno il 7,14, 21 giugno dalle 15 alle 19, condotti dalla dietista Claudia Lo Conte, affiancata dal cuoco Gianluca Monti. Al termine di ogni laboratorio si potrà consumare in cene conviviali il cibo cucinato, allargando la partecipazione a familiari e amici: saranno invitati medici ed esperti, che dialogheranno con i partecipanti, esponendo la loro esperienza in merito all’importanza di una sana alimentazione e di un corretto stile di vita. Il numero massimo ammesso ai laboratori è di 15 persone. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi al numero 3385326678.