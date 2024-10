Pestaggio al picchetto sindacale, il corteo di protesta. “Greta Thunberg a Seano”

Prato, 13 ottobre 2024 – Ci sarà quasi certamente anche Greta Thunberg alla manifestazione indetta dal sindacato Sudd Cobas nel pomeriggio di oggi, 13 ottobre, a Seano per protestare contro lo sfruttamento dei lavoratori nelle aziende cinesi e dopo il pestaggio avvenuto nella notte tra lunedì e martedì al picchetto sindacale, con quattro persone finite in ospedale.

Proprio ieri, 12 ottobre, l’attivista svedese simbolo della lotta al cambiamento climatico, è stata accolta da alcuni rappresentanti della rsu della ex Gkn nello stabilimento di Campi Bisenzio dove questo fine settimana sono previsti incontri sulla "reindustrializzazione verde dal basso".

Il grande corteo oggi partirà da via Galilei a Seano alle 17,30. La protesta vuole aprire un dibattito che non riguarda solo questi lavoratori che chiedono 40 ore settimanali di lavoro: vuol fare emergere le condizioni nel distretto tessile pratese, dire no alle aggressioni, contrastare il sistema di gestione in stile "mafia” che si sta sviluppando e rivendicare, con forza, il diritto di sciopero.

Il Sudd Cobas, i lavoratori “ribelli” del distretto artigianale di Seano, quelli già contrattualizzati a 40 ore settimanali e col week end libero, sono pronti a marciare con cartelli e striscioni, da via Galilei dove c’è l’azienda di pelletteria “Lin Weidong” che non intende portare a 8 ore lavorative giornaliere il contratto dei dipendenti, sino all’interno di Seano (Bocca di Stella, via Baccheretana, via don Milani, via don Minzoni, via Statale) per poi rientrare nella zona artigianale di Ficarello. Con gli operai in lotta ci saranno gli amministratori comunali con il sindaco Edoardo Prestanti in testa, la consigliera regionale Monia Monni, l’Arci, l’Anpi, la Cgil Toscana e i lavoratori della Gkn, da sempre vicini alle battaglie dei Sudd Cobas. Sono stati invitati ad unirsi anche i cittadini. Data per quasi sicura anche la presenza del governatore Eugenio Giani.