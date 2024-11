"Gran Prato perfettamente attivo"

Il presidente della filiera cerealicola "GranPrato", Paolo Colzi, interviene in merito all’articolo pubblicato ieri sulla cronaca di Prato de La Nazione dal titolo "Mulino Bardazzi, attesa per il concordato" spiegando che la filiera è ancora attiva. Colzi ci tiene a sottolineare che la cessazione della attività del Molino Bardazzi, avvenuta un anno fa, "nulla a che fare con la filiera ’Gran Prato’ che, invece, è perfettamente attiva e si avvale della partecipazione del Molino Parri", spiega Colzi. Il Mulino Bardazzi di Vaiano ha chiuso i battenti un anno fa cercando di trovare un accordo con i creditori. Accordo che è sfumato per l’opposizione delle banche. La proposta di concordato è stata ora presentata a un giudice che si è riservato la decisione se dare l’assenso al piano oppure no.