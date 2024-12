Gospel in piazza, classica al Pretorio

Qualche appuntamento natalizio per questa domenica. Stamani alle 10 al Cinema Eden per i più piccoli c’è Inside out 1, per la rassegna di cartoni animati a ingresso libero. Nel pomeriggio alle 17.30 in piazza del Comune The Gospel Fire Choir diretto da Patrizia Calussi si esibirà nel tradizionale concerto gospel Note di Stelle , concerto di canti tradizionali natalizi reinterpretati nello spirito della musica gospel, con influenze pop rock e spiritual. Dalle 16 alle 18 a Palazzo Pretorio improvvisazioni musicali in dialogo con le opere d’arte: tre musicisti solisti, professori della Camerata, suoneranno un programma musicale ad hoc per ogni piano del museo. Lorenzo Cosi al violoncello proporrà un repertorio di brani di Bach al primo piano, Fanny Ravier (foto) al violino eseguirà al secondo piano le Fantasie di Telemann, e Agostino Mattioni, con la viola al terzo piano, suonerà brani di Britten, Hindemith, Henze e Stravinsky. il biglietto di ingresso al museo avrà un costo di dieci euro a partecipante; non è necessaria la prenotazione. Domani alle 21 ancora al cinema Eden per la rassegna E se non fossi nato pratese sarà la volta di Donne con le gonne, con ospite Giovanni Nuti, musicista, firma delle colonne sonore per il fratello Francesco. Il film, di cui Nuti fu regista, sceneggiatore e attore protagonista al fianco di Carole Bouquet, uscì nel 1991 e fu un grandissimo successo.