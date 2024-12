Gli studenti di Vaiano diventano "consiglieri" del servizio mensa

Studentesse e studenti entreranno a far parte della Commissione mensa. Il consiglio comunale di Vaiano, nel corso della sua ultima seduta, ha approvato all’unanimità un’integrazione del regolamento per il funzionamento della Commissione intercomunale mensa che interessa gli Istituti Bartolini e Pertini.

La modifica riguarda l’articolo 5, quello che indica i componenti della commissione: l’aggiunta stabilisce che diventeranno membri permanenti anche tre studenti delle scuole secondarie di primo grado insieme ad assessori, responsabile dell’ufficio scuola, dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di Vaiano e Vernio, genitori, insegnanti, e rappresentanti della ditta aggiudicataria.

"Si tratta di un’integrazione importante perché gli studenti sono i primi fruitori del servizio e potranno dare un contributo fondamentale perché il ruolo della commissione sia sempre più efficace", sottolinea l’assessora alla pubblica istruzione, Chiara Martini.

Intanto gli studenti hanno già avuto un momento specifico di formazione a scuola, con la guida della dietista Claudia Loconte. Ragazze e ragazzi hanno avuto anche la possibilità di visitare il centro di cottura di Vaiano.

La sperimentazione è già iniziata: nelle settimane scorse gli studenti, come invitati, hanno già partecipato alla seduta della commissione portando significativi suggerimenti.

È stato inoltre deciso che l’assessore alla Salute, il dottor Massimo Resti, intervenga come invitato permanente alle sedute della Commissione per dare un contributo specialmente in relazione al tema dei disturbi alimentari.