Gli eventi collaterali. Degustazioni, note jazz e spazi per i bambini. Tre giorni tutti da vivere

Degustazioni, talk, concerti e molto altro ancora: le aziende associate a Confcommercio si mobilitano per "Seminare Idee Festival", costruendo una rete di eventi collaterali che arricchiranno la tre giorni pratese. Una kermesse che diventa anche occasione, per la città, di raccontarsi, e per le attività di farsi conoscere da chi arriverà a Prato per il festival che, alla sua prima edizione, dal 6 all’8 giugno, offrirà letture, conferenze, dialoghi e incontri, tutti centrati su un tema principale: il coraggio.

Le attività di Confcommercio partecipano ai tre giorni di Seminare idee con diverse iniziative. "Sosteniamo con convinzione ogni nuovo evento che manifesta ambizione ed esprime qualità – commenta Confcommercio – perché crediamo che iniziative di questo tenore, inserite all’interno di una programmazione strutturata, possano davvero contribuire ad accrescere il posizionamento del territorio sulla mappa dell’attrattività toscana".

Denso il calendario di Gradisca 1973, ad esempio: venerdì alle 22,30 Alessandro Gori - aka lo Sgargabonzi - porterà sul palco del locale uno spettacolo composto da testi originali di sua scrittura, incentrato proprio sul tema del coraggio. Sabato pomeriggio arriverà invece il "fumettiere" Niccolò Storai, per presentare il libro "Nos, storie di bullismo e autismo" edito da Kiwanis Prato. Seguirà un live-painting a cura dell’artista. Domenica alle 18 il trio jazz "Hot Jazz Band" (Tromba/Banjo/Contrabbasso) accompagnerà l’aperitivo di Gradisca con note jazz, quelle che affondano le radici a New Orleans. E la scelta non è casuale perché questo genere musicale ha i piedi piantati nella storia e nella resilienza di una comunità. Il jazz parla di libertà, di coraggio.

Le Barrique – che è stato il primo locale a lanciare il progetto degli eventi collaterali, allargandolo a tutta la strada - proporrà spettacoli con tre artisti locali: venerdì 6 giugno ci sarà Stefano Gori, con il suo sax, mentre sabato 7 suonerà Marco Cocci, altro artista pratese molto conosciuto: entrambi si affacceranno dal balcone al primo piano per la loro esibizione. Domenica 8 chiuderà la tre giorni Linda Strings, che con il suo violino percorrerà poi corso Mazzoni.

Molo 16, invece, affronterà il tema del coraggio in cucina e al bar, presentando un piatto e un cocktail con ingredienti all’apparenza in contrasto ma perfettamente bilanciati.

A Schema B, ancora, ci sarà "JazzHouse DJ Set: il coraggio di proporre un altro tempo", sabato 7 giugno, dalle 22. Inoltre, in collaborazione con "Centro Ideale – Tempo per te, spazio gioco per bambine e bambini", durante Seminare Idee Festival sarà attivo un servizio dedicato alle famiglie. Uno spazio accogliente e sicuro, all’interno del quale i bambini potranno partecipare ad attività ludiche e creative, seguiti da personale qualificato. Nel frattempo, gli adulti avranno la possibilità di vivere con maggiore tranquillità le proposte del Festival, concedendosi un momento di convivialità. Per tutti e tre i giorni Cantinaia D.C. proporrà degustazioni di vini e prodotti locali: venerdì (dalle 18 alle 23,30), sabato (dalle 16,30 alle 24) e domenica (dalle 11,30 alle 13).

La Bottega, nel frattempo, organizza un aperitivo dedicato al Festival per sabato 7 giugno, e in tutti e tre i giorni il locale sarà allestito a tema "Seminare Idee".

Infine, anche il negozio "Mattoncini" si attiva: lo farà con un workshop di costruzioni Lego il 5 il 6 giugno alle 17, nella sua sede di corso Mazzoni.