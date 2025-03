Giornata dell’autismo: murales, aquiloni e musica

L’inaugurazione di un murales, la presentazione di un fumetto, laboratori nelle scuole e molto altro. E’ ricco il programma di iniziative per la Giornata Mondiale della consapevolezza dell’autismo, fissata per mercoledì. Le attività sono già cominciate l’altro giorno con il percorso trekking "Sentiero Blu", a cura della Fondazione Opera Santa Rita (che si concluderà mercoledì con l’arrivo in Comune), e andranno avanti fino al 12 maggio. "Anche quest’anno l’amministrazione promuove una serie di iniziative insieme alle associazioni che sul territorio si occupano quotidianamente di autismo. Intendiamo consentire a Prato di diventare una città sempre più inclusiva e a misura delle persone disabili", hanno spiegato Lorenzo Tinagli, presidente del consiglio comunale, e la consigliera Francesca Faggi presentando le iniziative. Mercoledì alle 9 all’istituto comprensivo Gandhi il laboratorio "Ma cos’è davvero l’autismo?", mentre alle 10 verrà proiettato al Cinema Eden il film "La vita da grandi" (con il pratese Yuri Tuci) e alle 11.45 si terrà il collegamento streaming con la regista e il cast. Alle 13 in viale Galilei ecco il lancio di aquiloni durante il passaggio del Sentiero Blu e alle 15 in Piazza del Comune ci sarà l’esibizione della band ritmica Rataplan, mentre in serata verrà illuminato di blu il Castello dell’Imperatore.

Sabato alle 17 "Visite A.R.T.E – Guida per tutti" al Museo di Palazzo Pretorio e domenica alle 15 "Insieme per l’Autismo", al Maneggio Fondazione Moretti. Lunedì 7 aprile alle 20 e il 12 maggio (stesso orario) tutti a cena al Circolo "La Libertà" a Viaccia con "PizziAmo Special". Mercoledì 9 alle 9.30 all’Istituto Gramsci -Keynes sarà presentato il fumetto "Nos", a cura di Kiwanis Prato, e dalle 10.30 alle 12 al Pecci c’è "Passo dopo passo: una guida per orientarsi al museo".

Venerdì 11 alle 21 al Capanno 17 è organizzata la serata "Orizzonte Disco Dance". Il giorno dopo alle 10 in Piazza del Duomo andrà in scena l’iniziativa "Onda Blu: Giochiamo Insieme!". Il 26 aprile alle 17 al Circolo La Libertà a Viaccia sarà inaugurato il murales "Articolo 3: scriviamolo sui muri". Dal 5 all’8 maggio, dalle 16 alle 17.30, al Museo del Tessuto il laboratorio "Un Pomeriggio spaziale" e il 9 maggio alle 17 al Museo di Palazzo Pretorio c’è in calendario "Lavorare al museo: un’esperienza di inserimento lavorativo socio-terapeutico". Infine, e tutti i martedì di aprile, dalle 12 alle 16, nei supermercati Conad si terrà "Spesa silenziosa", con eliminazione degli stimoli sonori.

Francesco Bocchini