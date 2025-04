Giornata del libro, quanti appuntamenti

Prato oggi festeggia la Giornata Mondiale del libro e del diritto d’autore, ecco i principali appuntamenti. In vicolo Fior di Vetta, accanto al Metastasio, dalle 10 alle 19 Il teatro nei libri, mostra mercato a cura di Asterisco. Alla Libreria Giunti di Corso Mazzoni dalle 16 alle 18 Dalla scrittura alla parola, dimostrazioni pratiche calligrafe con pennini e inchiostro. Dalle 16 alle 17.30 in varie strade e piazze del centro la Street band dell’Istituto Mazzoni in Suoni itineranti. Alle 16 la visita guidata alla Roncioniana. Alle 17 da Atipico in via Cairoli Umberto Cecchi (foto) racconta Prato, in dialogo con Niccolò Lucarelli e Marco Toccafondi, al Caffè Poirot di piazza delle Carceri Il thè delle cinque, i santi e i miracoli di Prato a cura di Gianna Guasti. In Lazzerini nella hall d’ingresso dalle 9 alle 19 Ti dono un libro, con tanti libri in regalo. Dalle 15 alle 18 nella sala ragazzi e bambini letture a sorpresa: ore 15-16 per ragazzi da 11 a 14 anni; 16-17 per bambini da 8 a 10 anni; 17-18 per bambini da 3 a 7 anni. Alle 16 nella sala conferenze La letteratura incontra il cinema: 5 libri, 5 film, in collaborazione con la Scuola di Cinema Anna Magnani. Al Cinema Terminale alle 21 ci sarà Il lavoro letterario: allievi, ex allievi e docenti della Scuola di Cinema presentano le loro recenti pubblicazioni. Da oggi a domenica in Saletta Valentini i dalle 10 alle 18 la Fiera del libro con testi antichi, edizioni limitate e esaurite a cura di Asterisco.