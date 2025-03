Giochi della Chimica. Buzzi alla finale nazionale

L’istituto Buzzi si conferma ancora una volta una vera e propria eccellenza nel panorama della chimica italiana. Con una prestazione straordinaria, i suoi studenti hanno conquistato il primo posto nella selezione per i Giochi della Chimica a squadre, organizzata dalla Società Chimica Italiana che si è svolta online il 19 marzo. Una competizione avvincente che ha visto la partecipazione di ben 226 squadre provenienti dalle migliori scuole d’Italia, tutte pronte a sfidarsi nella risoluzione di 60 quesiti suddivisi in tre manches. Spirito di squadra, collaborazione e passione per la scienza sono stati gli ingredienti vincenti che hanno portato i ragazzi del Buzzi a risultati da record. Un dominio assoluto: il Buzzi sul tetto d’Italia con il primo posto nazionale per la squadra composta da Lorenzo Cherici (5I), Gabriele Mercurio (5I), Tommaso Bianchi (4I) e Andrea Mellini (2M), che con una performance impeccabile ha sbaragliato la concorrenza. Il loro trionfo vale l’accesso all’ambita finale nazionale, che si svolgerà a Fiesole dal 19 al 21 maggio. Un traguardo straordinario che premia non solo la preparazione dei ragazzi, ma anche la qualità dell’insegnamento e il supporto dell’istituto.

Quarto posto nazionale per il team formato da Enrico Stefanini (5K), Lorenzo Del Gigia (5R), Tommaso Tuminello (4K) e Matteo Borchi (2R), che si è distinto per un’ottima prestazione. Purtroppo, una clausola del regolamento consente l’accesso alla finale solo alle prime cinque squadre classificate, a patto che provengano da istituti diversi, escludendo così il secondo team del Buzzi dalla competizione finale. Un risultato che lascia un pizzico di amarezza, ma che conferma il valore indiscusso della scuola pratese.

Ottavo posto nazionale per il gruppo formato da Vieri Naldoni (4K), Gioele De Felice (4R), Luca Scali (4F) e Vittoria Capitani (2H), che si è distinto in una gara di altissimo livello, dimostrando grande determinazione e competenza. Un trionfo motivo di orgoglio per gli studenti e i loro insegnanti.

Adesso tutti gli occhi sono puntati sulla finale di Fiesole, dove il team Cherici – Mercurio – Bianchi – Mellini sarà chiamato a rappresentare con onore il proprio istituto. "L’intera comunità scolastica è con voi - dice il dirigente Alessandro Marinelli - in bocca al lupo ragazzi, il Buzzi tifa per voi".

Silvia Bini