Ginnastica terza età. I corsi fanno il pienone

L’attività sportiva dedicata alla terza età fa il pienone. Il Comune di Montemurlo informa che, a seguito dell’elevato numero di richieste, è stato attivato un nuovo corso di attività motoria per la terza età alla palestra comunale di Fornacelle in via Deledda. Nel nuovo corso sono stati inseriti gli utenti che avevano fatto richiesta di partecipazione ai corsi di attività motoria ma che risultavano in lista d’attesa.

Il nuovo corso è partito e si svolge ogni mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 15 alle 16 e il sabato mattina dalle 10.45 alle 11.45. I corsi per la terza età per l’anno 2023-2024 sono riservati ai cittadini residenti a Montemurlo che abbiano compiuto il 60 anni d’età. Le iscrizioni si ricevono allo Sportello al Cittadino (piazza Don Milani, 3) telefono 0574-558341 oppure 349 finale nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, il sabato dalle 8.30 alle 12.30. L’iscrizione è perfezionata con il pagamento della quota dovuta: gli interessati ai corsi di attività motoria dovranno aver compiuto 60 anni, essere residenti a Montemurlo, versare una quota mensile di frequenza pari a 10 euro (il pagamento può essere fatto anche per più mesi e la quota assicurativa obbligatoria che dovrà essere versata direttamente all’istruttore). Alla domanda non occorre allegare la certificazione medica. Per avere maggiori informazioni ci si può rivolgere all’ufficio sport (via Bicchieraia, 5- Montemurlo) telefono 0574.558577 email: [email protected].